Autos stoßen frontal zusammen

Schollbrunn. Frontal mit dem Gegenverkehr kollidierte am Montag gegen 17.30 Uhr ein Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2316 bei Schollbrunn. Ein VW-Fahrer war bergab in Richtung Hasloch unterwegs. Als er einen vorausfahrenden Lkw überholen wollte, stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Dessen Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Schollbrunn war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, regelte den Verkehr und band auslaufende Betriebsstoffe. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt zirka 20 000 Euro. pol