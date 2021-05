Auto kollidiert mit Wildschwein

Triefenstein. 3000 Euro Sachschaden hat die Kollision mit einem Wildschwein an einem Pkw verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die 58-jährige Fahrerin eines Citroen Berlingo am Montag gegen 22.30 Uhr auf der Staatsstraße 2299 von Marktheidenfeld in Richtung Triefenstein unterwegs, als ein Wildschwein von rechts kommend die Fahrbahn überqueren wollte.

AdUnit urban-intext1

Das Auto erfasste das Tier frontal, wodurch die Fahrzeugfront so massiv eingedellt wurde, dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Die Wildsau war anschließend nicht mehr auffindbar. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. pol