Auto brannte aus

Marktheidenfeld. Ein Auto im Wert von über 20 000 Euro ist am Montag gegen 15.45 Uhr in Marktheidenfeld ausgebrannt. Der 19-jährige Fahrer des BMW war auf dem Nordring in Richtung Mainbrücke gefahren. Auf Höhe der Udo-Lermann-Straße hörte er einen lauten Knall aus dem Kofferraum. Das Auto war sofort voller Rauch, im Kofferraum brach ein Feuer aus. Der Mann lenkte den Wagen an den Fahrbahnrand. Er und die Beifahrerin flüchteten aus dem Auto und blieben unverletzt. Die Feuerwehr Marktheidenfeld konnte den Brand löschen. Vermutlich war der Auslöser für das Feuer ein technischer Defekt an Komponenten der Soundanlage im Kofferraum. pol

