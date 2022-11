Ausschreibung läuft

Marktheidenfeld. Die Stadt Marktheidenfeld und die S. Fischer-Verlage gehen wieder gemeinsam auf Talentsuche: Ab sofort läuft die Ausschreibung zum Bilderbuch-Illustrationswettbewerb „Meefisch“, fränkisch für „Mainfisch“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gesucht wird das beste unveröffentlichte Bilderbuchprojekt im deutschsprachigen Raum, als Prämie wird das Werk als Bilderbuch im Programm des Verlags publiziert. Zusätzlich ist der „Meefisch“ mit 2.000 Euro dotiert. Der Ausschreibungsflyer und das Teilnahmeformular sind unter www.der-meefisch.de abrufbar. Einsendeschluss ist Montag, der 24. April 2023.

„Der „Meefisch“ hat sich als Eintrittskarte in die Verlagswelt etabliert“, betont Inge Albert, Leiterin des Kulturamts der Stadt Marktheidenfeld. „Nicht nur das Gewinnerprojekt, auch viele andere Teilnehmende finden über den „Meefisch“ den Weg zum gedruckten Buch“, ist die Organisatorin des Wettbewerbs überzeugt.

Mehr zum Thema FN Familienserie „Der Ausbau geht voran“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Auszeichnung Mannheims Ex-Schauspielchef Burkhard C. Kosminski ehrt dramatischen Nachwuchs Mehr erfahren

Gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister der Stadt Marktheidenfeld Thomas Stamm freut sie sich, dass auch viele Studierende von Hochschulen den Wettbewerb nutzen, um ihre Semester- oder Abschlussarbeiten für den Meefisch-Preis einzureichen.

Aktueller Kooperationspartner sind die S. Fischer Verlage. „Wir unterstützen den Meefisch-Wettbewerb, da wir jungen Kreativen eine Plattform für ihre Werke bieten möchten“, erklärt Bettina Herre, Lektorin des Verlags aus Frankfurt am Main.

Die Stadt Marktheidenfeld vergibt den Preis für Bilderbuchillustration alle zwei Jahre, 2023 also bereits zum zehnten Mal. Eine Fachjury begutachtet die eingereichten Projekte und wählt die besten Werke für eine Ausstellung in Marktheidenfeld aus. Das Gremium besteht aus Prof. Cornelia Haas (University of Applied Sciences Münster), Bettina Herre (Lektorin S. Fischer Verlage), Stefanie Schweizer (Programmleitung Fischer Sauerländer Frankfurt am Main), Marco Wagner (Illustrator und freischaffender Künstler) und Susanne Wunderlich (Leiterin Stadtbibliothek Marktheidenfeld).

Im Herbst 2023 werden im Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld die schönsten Bilderbuchentwürfe gezeigt. Wie jedes Jahr darf auch 2023 das Publikum abstimmen und über den mit 500 Euro dotierten Publikumspreis entscheiden.

2021 ging der „Meefisch“ an Marika Haensch aus Berlin für ihr Bilderbuchprojekt „Winifred - will mehr sehen“. Die Preisträgerin oder der Preisträger des „Meefisch 2023“ wird bei einer Midissage am 9. Dezember 2023 gekürt. pm