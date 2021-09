Bei der offiziellen Einweihung der Turnhalle Röttbach gab es viel Lob für die Sanierung und Vergrößerung sowie das Engagement der Helfer.

Röttbach. „Wir erfreuen uns an hellen und nach dem neusten Stand der Technik gut ausgestatteten Räumen“, resümierte Bürgermeister Klaus Thoma bei der Eröffnungsfeier im kleineren Rahmen am vergangenen Freitag. Die Halle in Röttbach wurde die letzten

...