Aus Hoffnungslosen werden Hoffnungsträger

Triefenstein. Die Christusträger im Kloster Triefenstein laden für Mittwoch, 15. März, um 19.30 Uhr zu einer Lesung mit Musik vom Duo „ChoralGUT“ in die Klosterkirche ein. . Saxofon und Klarinette spielt der Musiker Jürgen Weiß, begleitet wird er vom Musikpädagogen Rainer Wahl am Piano. Bei „ChoralGUT“ erklingen wunderschöne Choralmelodien in ungewöhnlichem Gewand. Das Duo verspricht eine Begegnung mit Liederschätzen vergangener Jahrhunderte, „die von Herzen kommen und zu Herzen gehen.“

Das Duo umrahmt eine Lesung des Buchs: „Jeder verdient eine zweite Chance – Hoffnungsträger-Geschichten aus dem Seehaus und dem Rest der Welt.“ Der Triefensteiner Journalist und Autor Christoph Zehendner stellt in seinen packenden Geschichten beeindruckende Persönlichkeiten und ihre ergreifenden Lebensschicksale vor. Einer von ihnen ist der Unternehmer, Pädagoge und Visionär Tobias Merckle. Dieser hat die Leuchtturmprojekte Seehaus in Leonberg und Leipzig, verschiedene Hoffnungshäuser und die Hoffnungsträger Stiftung gegründet und dafür den Integrationspreis des Landes Baden-Württemberg verliehen bekommen. Er sieht in jedem Menschen das Gute, gerade auch in Strafgefangenen und ihren Familien, in Geflüchteten und Ausgegrenzten. Wie Menschen im Leonberger Seehaus, in kolumbianischen Gefängnissen und anderswo zu Hoffnungsträgern werden, wie unsere Welt ein Stückchen besser werden kann, wenn Menschen in anderen Menschen das Gute sehen und fördern – all das beschreibt dieses Buch lebendig und Mut machend. ct