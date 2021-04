Auch in Marktheidenfeld gibt es bald Stolpersteine

Marktheidenfeld. Der Stadtrat von Marktheidenfeld hat beschlossen, so bald als möglich an geeigneten Stellen in der Stadt „Stolpersteine“ zu verlegen, teilt die Verwaltung in einer Presseerklärung mit.

Mit den sogenannten Stolpersteinen des Künstlers Gunter Demnig werde die Erinnerung an Mitmenschen wachgehalten, die unter dem nationalsozialistischen Regime verfolgt und ermordet wurden. Die Stolpersteine sind kleine Würfel aus Beton mit einer Kantenlänge von zehn Zentimetern, auf denen jeweils eine quadratische Messingplatte befestigt ist.

In die Messingplatte sind Namen und Lebensdaten des jeweiligen NS-Opfers eingraviert.

Die ersten Stolpersteine in Marktheidenfeld werden für die neun jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger verlegt, die am 25. April 1942 in den Raum Lublin in Polen deportiert und dort ermordet wurden.

Patenschaften geplant

Schulen Ursprünglich noch für dieses Jahr vorgesehen, wird die Verlegung aufgrund der Pandemie voraussichtlich im Frühjahr 2022 erfolgen. Dann ist voraussichtlich auch die gewünschte Einbeziehung von Schülern aus den Marktheidenfelder Schulen möglich.

Das Projekt Stolpersteine wird verschiedene Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement bieten, heißt es. So sei beispielsweise die Übernahme einer Patenschaft für einzelne Stolpersteine angedacht. Zur inhaltlichen Begleitung würden neben dem Historischen Verein Marktheidenfeld und Umgebung auch die Kirchen, die Schulen und die Bürgerkulturstiftung von Marktheidenfeld eingebunden. Die Abstimmung mit Eigentümern, vor deren Haus die Verlegung von Stolpersteinen vorgesehen ist, erfolge durch die Stadtverwaltung.

