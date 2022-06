Arbeiten am neuen Hochbehälter laufen

Kreuzwertheim. Die öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates Kreuzwertheim fand am Dienstag zum Teil im Sitzungssaal des Rathauses und zum anderen Teil an der Baustelle hin zum neuen Hochbehälter statt.

Zunächst informierte Elmar Dusold (Baur Consult) darüber, dass der alte Hochbehälter – aus den 1960er Jahren – erneuert werde. Hygienische Gründe und Versorgungssicherheit würden eine zweite Leitung erforderlich machen, um nicht gleichzeitig Wohnbebauung und Hochbehälter befüllen zu müssen. Die Technik werde nun in einem Gebäude erneuert, insgesamt 1000 Kubikmeter in zwei Edelstahlbehältern von je 500 Kubikmetern.

Der Marktgemeinderat Kreuzwertheim machte sich ein Bild vom neuen Hochbehälter. © Hans-Peter Wagner

Laut Dusold werde für den Markt Kreuzwertheim über zwei Brunnen Wasser durch Unterwasserpumpen durch das Wasserwerk gefördert – in einen Tiefzonen- und einen Hochzonenbehälter. Beide werden aufgelassen und ersetzt durch einen Hochzonenbehälter. Beim Bau des Hochbehälters seien weitere Maßnahmen ergriffen worden – wie technische Neuerungen und ein Druck-mindergebäude.

Edelstahlbehälter als Herzstücke

In der Halle seien später einmal die Herzstücke, die Edelstahlbehälter, zu finden. Diese würden bis Ende Oktober eingebaut. Der Lückenschluss erfolge, wenn für den Winter dichtgemacht wird, dann stünden Estrich- oder Metallbauarbeiten an. In der Summe solle die Sache in einem Jahr zum Abschluss gebracht sein, so der Fachmann, beim Zeitplan „passt alles zusammen“.

Etwas über Kostenvoranschlag

Der Erste Bürgermeister Klaus Thoma meinte zu den Kosten, dass es beim Material „etwas eng“ werde. Dusold sagte dazu, dass man bei knapp zwei Millionen Euro liege. So, wie es aussehe, würde man bei 2,1 Millionen Euro enden. Die Marktgemeinde werde mit einem leicht blauen Auge davonkommen.

Zur Frage aus dem Gremium, ob die Bevölkerung etwas merke, sagte Dusold: „Maximal zwei bis drei Mal, und jeweils für wenige Stunden“, denn: Man müsse nicht in die Entnahme rein, es sei genau das gleiche Wasser.

Für die Ausführungen gab es Beifall aus dem Gemeinderat. Die Räte trafen sich anschließend vor Ort am Hochbehälter. Der Neubau läuft auf Hochtouren. Die Prüfung des beauftragten Büros habe ergeben, dass anstelle von zwei künftig nur ein Hochbehälter benötigt werde. Dieser stelle mit einem Fassungsvermögen von 1000 Kubikmeter die wirtschaftlichere Variante dar – bezüglich Baukosten wie Betriebs- und Unterhaltungsaufwand.

Der unter technischen Aspekten ausgewählte Standort für den Hochbehälter befindet sich in der Nähe des bestehenden Hochbehälters für die Hochzone, das Druckmindergebäude am Ende des Parkplatzes am Sportplatz.

Druckmindergebäude ist fertig

Das Druckmindergebäude ist fertiggestellt. Das Gebäude für den Hochbehälter mit einer Größe von 24,04 mal 14,14 Meter und einer Firsthöhe von 10,87 Meter steht inzwischen ebenfalls. Im neuen Gebäude sollen zwei separate Behälter mit einer Größe von jeweils 500 Kubikmeter installiert werden.

Stefan Wolf vom Stadtwerk Wertheim freute sich darüber, denn er kannte den Zustand der vorhande-nen Hochbehälter. Es sei aufgezeigt worden, dass es besser sei, die bisherigen Hochbehälter aufzugeben und etwas Neues zu machen. Die Behälter, in denen das Wasser zwischengespeichert werde, seien aus Edelstahl, hygienisch gut, man wolle aus zwei Behältern einen bauen.

Man liege fast zu 100 Prozent im Zeitplan, sagte Wolf, und das, obwohl Verzögerungen durch lange Lieferzeiten und Fachkräftemangel die Arbeiten schwieriger und teurer gemacht hätten.

Eine Ersatzwasserversorgung hätten sich Bayern und Baden-Württemberg auf die Fahne geschrieben. Die Frage sei: Was wäre, wenn der Brunnen nicht mehr genutzt werden könne? – In Kreuzwertheim seien „zwei super-gute Brunnen“. Thoma meinte, in Kreuzwertheim gebe es eine eigene Wasserversorgung, die Wassergruppe Marktheidenfeld müsse das Problem lösen.

Wolf sah Verträge geschlossen, wonach eine Firma im Bedarfsfall Behälter aufstelle, an denen sich die Bevölkerung Wasser holen könne. Festzustellen sei, dass die Grundwasserabsenkung in Kreuzwertheim gering ist. Ein Gemeinderat sah das Ganze etwas kritisch. Stefan Wolf sagte, bei Bedarf könnten zwei alte Brunnen aktiviert werden, der Nachteil sei, diese hätten nicht so gute Qualität.

Wolfs Fazit lautete, es sei eine super Idee, dass Bayern und Baden-Württemberg es nicht als Hindernis sähen, eine neue Wasserleitung unter den Main zu legen.

Im Notfall könnten acht Liter pro Sekunde von Kreuzwertheim nach Wertheim geliefert werden, umgekehrt noch viel mehr. Dies sei „ein super Vorteil für Kreuzwertheim“.

Ersatzwasserversorgung

Die Ersatzwasserversorgung könne geleistet werden, sagte Wolf, allerdings müsse hier noch viel gemacht werden. Noch in diesem Jahr solle ein Düker gebaut werden, eine Erdgas- und Wasserleitung, diese Leitung werde gespült.

Wertheim habe dezentrale Brunnen, in der Summe fehle noch die Anbindung nach Wertheim. Mit dem Fernwasser Mittelmain sei Wertheim „safe“.

Dusold benannte für das Vorhaben die zweite Hälfte des nächsten Jahres. Das Regierungspräsidium Stuttgart unterstütze dankbar, Bayern und Baden-Württemberg leisteten eine gute Zusammenarbeit.

Thoma benannte für das Gebäude für den Hochbehälter die entsprechenden Maße, die Temperatur des Wassers betrage acht bis zwölf Grad und werde im Netz erwärmt.

Dusold sagte, es solle beim Gebäude wenig Umbau geben, und einen Zaun vier bis fünf Meter außerhalb des Gebäudes. Er meinte zur Bautechnik, die Halle bestehe aus Sandwich-Elementen, auch auf dem Dach.

Ein Vertreter der Gruppe des Bund Naturschutz fragte, ob ein Feuchtbiotop mit einer Bewässerung über das Dach rechtlich möglich sei. Wolf meinte, dass müsse noch nachgelesen und geklärt werden. Ansonsten sei man für alles offen.

Ein anderer Gemeinderat wollte wissen, wie es aussehe mit Photovoltaik oder dem Löschwasser. Wolf äußerte, man sei an ihn noch nicht herangetreten, jedoch gebe es strikte hygienische Auflagen.

Noch keine Planung sei für die alten Behälter vorhanden. Wolf meinte zum Thema Photovoltaik, dies sei bisher nicht geplant.