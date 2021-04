Anrufer ergaunert hunderte Euro

Marktheidenfeld. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld kam es am Freitag zu mehreren Anrufen von Trickbetrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte oder nahe Angehörige ausgaben oder den Angerufenen einen Gewinn versprachen.

Meist sind bei solchen Anrufen Senioren betroffen, welche von den Betrügern durch Täuschung dazu gebracht werden sollen, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen. In einem der Fälle gelang es dem Täter, die Angerufene davon zu überzeugen, dass sie einen hohen Geldbetrag gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten müsse sie allerdings Guthabenkarten erwerben und die Codes übermitteln. Der Frau entstand dadurch ein Schaden von mehreren hundert Euro.

