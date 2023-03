Amateurfunker blickten zurück

Unterwittbach/Kreuzwertheim. Der Amateurfunk ist eine Freizeitbeschäftigung, die einem ermöglicht, mit gleichgesinnten Menschen auf der ganzen Welt per Funk in Kontakt zu treten. Die Mitglieder des DARC-Ortsverbands A23 „Alte Grafschaft Wertheim“ blickten bei ihrer Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück und berieten die Pläne für 2023.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung einer Funkamateurin für 40 Jahre Zugehörigkeit zum Deutschen Amateur Radio Club (DARC). Neben Urkunde und Ehrennadel überreichte der Ortsverbandsvorsitzende Uwe Böhrer (Funkrufzeichen DD1UN) einen Geschenkkorb an die Jubilarin Christiane Furtner (DF2IZ). Jeden dritten Freitag eines Monats finden sich die Funkamateure in der Bürgerstube in Unterwittbach zusammen, um Informationen, Erfahrungen und QSL-Karten (Funkbestätigungskarten) auszutauschen. Bild: Böhrer