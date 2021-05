Aktuell sind 179 Personen in Main-Spessart infiziert

Main-Spessart-Kreis. Aktuell sind im Landkreis Main-Spessart 179 Personen (Stand Freitag, 21. Mai) mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 4623 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 4232. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 59,4 (Quelle: RKI). Leider gibt es einen neuen Todesfall zu beklagen. Wie das Landratsamt in seiner Mitteilung hinzufügt, gehörte die Person der Altersgruppe der 40 bis 45-Jährigen an und litt unter Vorerkrankungen. Somit liegt die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Verstorbenen im Kreis bei 212.

Sieben Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 422 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. In der Mittelschule Lohr wurde eine Person positiv getestet. Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 61 456 Impfungen (Stand 20. Mai) vorgenommen, davon 48 461 Erstimpfungen und 12 995 Zweitimpfungen. Weitere Infos hierzu gibt es unter www.impfzentrum-msp.de online. pm