Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Freitag, 5. März) 110 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 3246 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 2950. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 50,7 (Quelle: RKI). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 186.

Bislang 10 641 Impfungen

AdUnit urban-intext1

Neun Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Es befinden sich 332 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis bislang 10 641 Impfungen (Stand Donnerstag, 4. März) vorgenommen, davon 7510 Erstimpfungen und 3131 Zweitimpfungen.

Ausnahmegenehmigungen

Bei Unklarheiten hinsichtlich der Rechtsauslegung oder Anträgen auf eine Ausnahmegenehmigung besteht die Möglichkeit, sich per E-Mail unter Ausnahmegenehmigung@Lramsp.de an das Landratsamt Main-Spessart zu wenden. Von Anfragen zum Bearbeitungsstand der Anliegen ist jedoch abzusehen, das Landratsamt informiert so schnell als möglich. pm