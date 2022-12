Aggressiver Mann greift Ehefrau an

Kreuzwertheim. Eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld wurde am Samstagabend zu einem Streit zwischen zwei Ehepartnern nach Kreuzwertheim gerufen. Der alkoholisierte Mann war zuvor handgreiflich gegenüber seiner Frau geworden. Da der Mann zunehmend aggressiver wurde, musste er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Bei der Festnahme leistete er dann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Sie erlitten mit Schürfwunden leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Nach einer in der Dienststelle durch einen Arzt durchgeführten und zuvor von der Staatsanwaltschaft Würzburg angeordneten Blutentnahme verbrachte der Mann den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

