611 Menschen im Kreis infiziert

Main-Spessart-Kreis. Aktuell sind 611 Personen im Landkreis Main-Spessart mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 6926 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 6.093 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 243,7 (Quelle: RKI). 222 Personen sind an bzw. mit Covid-19 gestorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit 17 Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Es befinden sich 518 enge Kontaktpersonen (KP1) in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 179 373 Impfungen vorgenommen, davon 80 448 Erstimpfungen, 79 965 Zweitimpfungen und 18 960 Auffrischungsimpfungen. Um einen zügigen Ablauf der mobilen Impfaktionen in den nächsten Tagen zu gewährleisten, sollen sich Impfwillige vorab im Impfportal BayIMCO (https://impfzentren.bayern/citizen/) registrieren.

Weitere Informationen gibt es unter www.impfzentrum-msp.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Mitarbeiter der Corona-Hotline beantworten Fragen rund um das Thema von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 09353/79314 90. Bei Unklarheiten bei der Rechtsauslegung oder Anträgen auf eine Ausnahmegenehmigung besteht die Möglichkeit, sich per E-Mail unter Ausnahmegenehmigung@Lramsp.de an das Landratsamt Main-Spessart zu wenden.