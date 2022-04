5000-Euro-Zuschuss für Bürgerbusverein

Dritter Bürgermeister Günter Kohrmann gab zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Covid-19-Pandemie 2021 bekannt, dass in der Sitzung Mitte Dezember über die Abschlagszahlung in Höhe von 179 605 Euro informiert worden sei. Mit Bescheid vom 28. März sei die Finanzzuweisung auf insgesamt 417 348 Euro festgesetzt worden. Es werde deshalb noch eine Schlusszahlung von 237 743 Euro ausbezahlt. Darin enthalten sei ein Betrag von 92 675 Euro für einen Härtefallausgleich im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichs im Jahr 2020.

Kohrmann informierte auch aus nicht-öffentlichen Sitzungen: Bei den Vergaben zum barrierefreien Umbau des Fürstin-Wanda-Hauses gehe der Auftrag für die Rohbauarbeiten an die Firma „PK Abbruch GmbH (Marktbreit-Gnodstadt) zum Angebotspreis von brutto 38 940 Euro, der Auftrag für den Rückbau der bestehenden Lüftungsanlage an die Firma „PK Abbruch GmbH (Marktbreit-Gnodstadt) zum Angebotspreis von brutto 8806 Euro, der Auftrag für Fliesenarbeiten an die Firma „Lamott“ (Kreuzwertheim) zum Angebotspreis von brutto 26 566 Euro, der Auftrag für die Parkettarbeiten an die Firma „Alfons Versbach“ (Würzburg) zum Angebotspreis von brutto 5698 Euro sowie der Auftrag für die Schlosserarbeiten an die Firma „Menig“ (Gamburg) zum Angebotspreis von brutto 2582 Euro.

Der Zeitvertrag für Straßenausbesserungen im Jahr 2022 wurde mit der „Ebert-Tiefbau GmbH (Schollbrunn) für deren Angebot über brutto 1894 Euro abgeschlossen.

Die Mainfränkischen Werkstätten wurden für das Jahr 2022 wieder beauftragt, die Grünpflegearbeiten im Bereich des Marktes Kreuzwertheim durchzuführen. Die Angebotssumme beläuft sich auf 73 511 Euro brutto.

Der Sitzungsleiter erklärte, dass die Firma „MSW Montage“ (Bischbrunn) im Rahmen des Umbaus und der Erweiterung des Kindergartens Birkenstraße den Auftrag zur Erneuerung des Zaunes entlang der Grenze zum Spielplatz-Hochhaus zum Angebotspreis von brutto 8615 Euro erhält.

Kohrmann berichtete, dass bei der Generalsanierung des Sportgeländes der Auftrag für die Tartanbahnarbeiten an die Firma „Strabag Sportstättenbau“ (Lünen) für die Auftragssumme von brutto 551 868 Euro erteilt worden sei.

Die Firma „Birkholz“ (Wertheim) wurde mit der Installation eines Netzwerkes für Telefon/Internet im Kindergarten Birkenstraße beauftragt – bei einer Auftragssumme von 14 611 Euro brutto.

Für die Dreschhalle in Kreuzwertheim sollen Leinwand und Beamer angeschafft werden. Nach kurzer Diskussion beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, für die Beschaffungen 15 000 Euro im Haushalt 2022 einzustellen.

Aus Reihen des Gremiums kam der Vorschlag, den historischen Ortsrundgang auf der Homepage der Gemeinde mit Inhalt zu füllen und mit entsprechenden Texten zu versehen.

Bezüglich der Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gab es die Anregung, verschiedene Informationen zu dem Thema auf der Homepage zu verankern. hpw