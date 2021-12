434 Personen sind mit dem Virus infiziert

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 27. Dezember) 434 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 7550 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 6887 Bürgerinnen und Bürger.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 112,7 (Quelle: RKI). 229 Personen sind an beziehungsweise mit Covid-19 gestorben.

Drei Intensiv-Patienten

Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit acht Covid-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. Es befinden sich 372 enge Kontaktpersonen (KP1) in häuslicher Quarantäne.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen des Landratsamts Main-Spessart weiter heißt, wurden im Landkreis insgesamt 201 038 Impfungen (Stand 26. Dezember) vorgenommen, davon 81 918 Erstimpfungen, 81 886 Zweitimpfungen und 34 234 Auffrischungsimpfungen. Weitere Informationen gibt es unter www.impfzentrum-msp.de im Internet.

Weitere Impftermine

Im Bezirkskrankenhaus werden weitere Impftermine angeboten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Aktion findet im Festsaal des Bezirkskrankenhauses, Am Sommerberg 25 in Lohr am Main, zu folgenden Zeiten statt: Dienstag, 28. Dezember: 10 bis 12 Uhr (Verimpft wird der Impfstoff Moderna); Donnerstag, 30. Dezember: 10 bis 12 Uhr (Verimpft wird der Impfstoff Moderna).

Alle Interessierte müssen die Anamnesebögen und Aufklärungsbögen ausfüllen und zusammen mit einer Kopie des Personalausweises sowie mit dem Impfpass mitbringen. Die erforderlichen Unterlagen sind abrufbar auf der Webseite des Impfzentrums Main-Spessarts unter: https://impfzentrum-msp.de/infos im Internet.