420 Jahre alte Laute erklingt auf Schloss Homburg

Homburg. Das Konzert in Schloss Homburg am Main am Sonntag, 12. Februar um 17 Uhr bietet die seltene Gelegenheit, eine Renaissance-Laute nach ihrer Restaurierung zu hören.

Die Laute des Füssener Meisters Joseph Hellmer von 1601 wurde jahrhundertelang gespielt und geschätzt. Unzählige Reparaturen und Umbauten bezeugen, dass ihr Klang schon immer sehr anziehend gewesen ist. In den Jahren 2019/2020 wurde die Laute aufwändig restauriert.

Lautenistin Sigrun Richter erforschte die „Lebensgeschichte“ der einzig erhaltenen Laute Joseph Hellmers. Dieses musikhistorische Thema ist untrennbar mit der Geschichte der Stadt Füssen verbunden. Dort, wo die Wiege des europäischen Lautenbaus stand, baute Joseph Hellmer vor 420 Jahren ein Instrument, das nun nach seiner Restaurierung wieder gespielt werden darf.

Das Programm italienischer Komponisten, deren Musik mehrfach in Tabulatur-Drucken teils auch in Deutschland erschien, zeigt die Schlüsselstellung Füssens, das einst als Zentrum des Lautenbaus in regem Austausch mit norditalienischen Zentren wie Venedig und Padua und bis nach Rom stand. Eine kleine Einführung soll an diese Epoche der Musikgeschichte erinnern.

Karten können unter Telefon 09395/99 78 11 oder per E-Mail an info@clavier-am-main.de reserviert werden.