40 Fahrräder gehen an neue Eigentümer

Marktheidenfeld. Die Stadt Marktheidenfeld versteigert die bei ihr abgegebenen Fundfahrräder öffentlich. Unter den Hammer kommen rund 40 Zweiräder aller Art: die bei deden: Neben Damen-, Herren-, Jugend- und Kinderrädern werden auch einige City-Roller versteigert.

Potenzielle neue Besitzer werden sich am Mittwoch, 6. April, um 13.30 Uhr an den Garagen des Fränkischen Hauses am Adenauerplatz 7 in Marktheidenfeld einfinden. Ab 13 Uhr ist das Besichtigen und Begutachten der zu versteigernden Fahrräder möglich.

Vor Ort werden Georg Riedmann und Horst Kraus von der Stadtverwaltung die Versteigerung vornehmen. Der Ablauf wird vom Team des Bürgerbüros organisiert. „Es kommen wieder ein paar echte Schnäppchen unter den Hammer“, versprechen die beiden Auktionsleiter.

Weitere Informationen sind beim Bürgerbüro der Stadt Marktheidenfeld uner Telefon 09391/5 00 40 erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.