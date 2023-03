40 000 Euro Schaden bei Unfall bei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Offenbar übersehen hat der Fahrer eines Kleintransporters einen entgegenkommenden Kia, als er am Donnerstagvormittag von der Bundesstraße 8 aus Richtung Altfeld kommend nach links in Richtung Marktheidenfeld abbog.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten trotz Ausweichmanövers des 60-jährigen Kia-Fahrers heftig. Während der 30-jährige am Steuer des Sprinters unverletzt blieb, zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu. Der bei dem Unfall entstandene Blechschaden beläuft sich auf rund 40 000 Euro.

