335 Personen sind mit dem Virus infiziert

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 29. Dezember) 335 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 7608 positiv getestete Bürgerinnen und Bürger. Genesen sind davon 7044 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 119,0 (Quelle: RKI). Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit neun Covid-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. Es befinden sich 286 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 204 174 Impfungen (Stand 28. Dezember) vorgenommen, davon 82 142 Erst-, 82 138 Zweit- und 39 894 Auffrischungsimpfungen.

Im Impfzentrum des Kreises in in der Spessarttorhalle in Lohr werden am Donnerstag, 30. Dezember, von 8 bis 11.30 Impfungen ohne Termin vorgenommen. Zu beachten ist, dass der Impfstoff von Moderna erst ab 30 Jahren zugelassen ist und eine vorherige Registrierung bei BayImco aus organisatorischen Gründen auch ohne Terminvereinbarung notwendig ist. Bei der Aktion wird ausschließlich der Impfstoff von Moderna verimpft.

Für einen Impftermin im Bezirkskrankenhaus in Lohr (Am Sommerberg 25) ist keine Anmeldung nötig. Geimpft wird dort am Donnerstag, 30. Dezember, von 10 bis 12 Uhr (Impfstoff: Moderna) und am Dienstag, 4. Januar, von 10 bis 14 Uhr (Impfstoff: Biontech).

Es können sowohl Erstimpfungen als auch Folgeimpfungen und Auffrischimpfungen erfolgen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission eingehalten werden (aktuell drei Monate Mindestabstand der Auffrischimpfung zur Zweitimpfung).

Mitzubringen sind ausgefüllten Anamnese- und Aufklärungsbögen mit einer Kopie des Personalausweises sowie der Impfpass. Die Unterlagen sind abrufbar unter: https://impfzentrum-msp.de/infos im Internet.