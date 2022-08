23 Schülerinnen und Schüler der Altenpflege und Pflegefachhilfe verabschiedet

Marktheidenfeld. Mit Blick auf die vergangenen Ausbildungsjahre verabschiedete sich die kommissarische Schulleiterin des Bildungszentrums für Pflegeberufe in Marktheidenfeld Monika Vogel-Roos von den Absolventinnen und Absolventen der Altenpflege (AP 19) sowie der Pflegefachhilfe (PH 21): „Alle Herausforderungen der Pandemie – Homeschooling, Hygieneregeln, Testungen – haben Sie während Ihrer Ausbildung mit Bravur bewältigt. Sie können aus diesem Grund heute besonders stolz auf sich und Ihr bestandenes Examen sein“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zum Klinikum Main-Spessart gehörende Berufsfachschule verabschiedete in der Kapelle des Kreisseniorenzentrums Marktheidenfeld in feierlichem Rahmen sowohl die Prüflinge der dreijährigen Ausbildung in der Altenpflege als auch die der einjährigen Pflegefachhelfer-Ausbildung. Landrätin Sabine Sitterbetonte: „Ich freue mich, dass Sie alle diese Ausbildung ergriffen haben, denn Sie haben eine wichtige Rolle in der pflegerischen Versorgung. Sie werden gebraucht von unseren Bürgerinnen und Bürgern in Main-Spessart.“

Insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler – 16 der Altenpflege und sieben der Altenpflegehilfe – beendeten ihre Ausbildung erfolgreich. Hinter ihnen liegen, je nach Ausbildungsrichtung, über 1500 oder 4500 Theorie- und Praxisstunden. Mit dem nun endenden Altenpflegekurs endet auch der Ausbildungsgang. Im kommenden Jahr werden bereits die Examen der neuen Ausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau abgenommen.

Die neue Pflegedirektorin des Klinikums, Carmen Passe schaute in ihrer Rede auf die zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten für die Pflegekräfte. Besonders positiv blickte sie auch auf die vielen Absolventen, die weiterhin am Klinikum und seinen Einrichtungen tätig sein werden.

Auch der Personalrat des Klinikums, der mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) den Schülern stets beratend zur Seite steht, sprach seine Glückwünsche aus. Offiziell beendet ist das Schuljahr mit der Zeugnisvergabe jedoch noch nicht. Die Examensurkunden erhalten die Pflegekräfte erst Ende August. Bereits jetzt wurden dagegen die Prämierungen überreicht.

Ottmar Kliegl, Vorsitzender des Fördervereins für das Klinikum Main-Spessart, übergab in einer langen Tradition Preisgelder an die Prüfungsbesten beider Ausbildungsrichtungen. Die Regierung von Unterfranken sprach zudem an fünf Absolventen die Anerkennung für ihren hervorragenden beruflichen Ausbildungsabschluss aus. Preisträger des Fördervereins sind Valerie Fuchs, Jonah Haas, Julian Chavarri Paulo, Silke Albert und Vedrana Mihaljevic. Preisträger der Regierung von Unterfranken sind Jörg Ambrosius, Valerie Fuchs, Vedrana Mihaljevic und Jolanta Amend.

Nicht nur die Absolventen wurden im Rahmen der Feierlichkeit verabschiedet, sondern auch sie langjährige Dozentin Ludmila Rawinski, die in den Ruhestand geht. „Du warst uns immer eine wertvolle Stütze“, so die kommissarische Schulleiterin.