Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Dienstag, 30. März) 227 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 3735 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 3320. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 89,6 (Quelle: RKI). Die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 188. 16 Patienten werden stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 561 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 19 520 Impfungen (Stand 29. März) vorgenommen, davon 13 280 Erstimpfungen und 6240 Zweitimpfungen. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, haben damit alle Bürger der Personengruppe mit höchster Priorität, die sich über das System „BayImco“ registriert haben, mindestens einen Termin für die Erstimpfung erhalten.

Bei Terminvergabe bevorzugt

Somit seien die Erstimpfungen der Priorisierungsgruppe eins grundsätzlich abgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind die immobilen Patienten, die nach Vorgabe des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ab Ostern über die Hausärzte versorgt werden sollen. Personen aus Priorisierungsgruppe eins, die im Impfzentrum geimpft werden möchten und sich erst jetzt noch im System registrieren, werden bei der Terminvergabe automatisch bevorzugt.

In der folgenden Personengruppe mit hoher Priorität (Priorisierungsgruppe zwei) sind neben der Gruppe der 70 bis 79 jährigen unter anderem auch Personen mit diversen Risikoerkrankungen, Mitarbeiter von Facharztpraxen, Erzieher, Grund- und Förderschullehrer und Kontaktpersonen von Schwangeren. Insgesamt haben aus dieser Gruppe bereits rund 1000 Personen eine Einladung zur ersten Impfung erhalten oder werden aktuell geimpft. Weitere rund 11 500 Personen in dieser Gruppe sind noch auf der Warteliste. Durch das Bayerische Impfprogramm „BayImco“, werden die Personen über einen Algorithmus ausgewählt und eingeladen.

An Karfreitag und Ostermontag ist das Impfzentrum Main-Spessart in Betrieb. Allerdings gibt in der aktuellen Woche sehr wenig Impfstoff, so dass das Impfzentrum am Karsamstag und Ostersonntag geschlossen bleiben muss. lra