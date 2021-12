Zwei Pkw frontal zusammengestoßen

Krautheim. Ein Fordfahrer überholte am Freitagmorgen auf der Landesstraße 513 einen Bus, wodurch es zu einem Unfall mit einem anderen Pkw kam, teilte die Polizei mit. Der Mann fuhr gegen 7 Uhr von Krautheim kommend in Richtung Assamstadt. Dort überholte er einen Linienbus und übersah hierbei vermutlich den entgegenkommenden Pkw Daimler eines 40-Jährigen. Auf Höhe des Hecks des Busses kam es zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrer schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 55 000 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem Bus kam es nicht. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und für Bergungsmaßnahmen vier Stunden voll gesperrt werden.

