Von Dvorak bis zu den Beatles

Schöntal. Das Duo Azadeh Maghsoodi und Ninon Gloger steht für Virtuosität, Leidenschaft und Liebe zur Musik, die sie in ihren abwechslungsreichen, mitreißenden und unverwechselbaren Konzerten zum Ausdruck bringen. Die beiden Musikerinnen spielen am Sonntag, 24. Oktober, um 18 Uhr im Kloster Schöntal ein Crossover-Programm mit Klassikern von Rimsky-Korsakov, Brahms und Dvorak über Tangos von Piazzolla, moderne Klänge von Fazil Say bis hin zu eigenen Arrangements der Beatles und anderen Größen der Popmusik. Maghsoodi und Gloger begeistern sich für Musik verschiedener Kulturen und binden diese Inspiration in ihr vielseitiges Programm mit ein.

Schon mit 15 Jahren spielte Azadeh Maghsoodi mit dem Star-Geiger Nigel Kennedy Bachs Doppelkonzert beim Schleswig-Holstein Musik Festival und fand über Nacht internationale Beachtung: „Azadeh hat eine fantastische Technik. Aber sie hat auch diese Wahrhaftigkeit und Schönheit des Tons, die zeigt, was wirklich in der Musik steckt. So etwas ist sehr selten; nicht nur für einen jungen Menschen, sondern für jeden Musiker.“

Die Geigerin ist mehrfache 1. Bundespreisträgerin bei Jugend musiziert, 1. Preisträgerin des Internationalen Wettbewerbs Königin Sophie Charlotte und sie gewann 2007 und 2009 den NDR Kultur Preis.

Ninon Gloger, die ihre Kindheit und Jugend in Mössingen verbrachte, begeistert sich für Musik und musikalische Projekte in vielerlei Gestalt. Nach ihrem klassischen Klavierstudium bei Professor Friedemann Rieger (Stuttgart, Winterthur) und Professor Konrad Elser (Musikhochschule Lübeck) schloss sie ihre Ausbildung erfolgreich mit einem Aufbaustudiengang „Contemporary Music“ in Belgien/Leuven ab. Zudem erhielt sie Impulse in Meisterkursen unter anderem mit George Crumb, Elisabeth Leonskaja, Konrad Richter und Walter Levin und konnte mit Künstlern wie Kolja Blacher, Michael Sanderling und Gustav Rivinius zusammenarbeiten.

Als vielseitige Musikerin spielt sie bei Festivals wie dem Ultraschall Festival Berlin, Eclat Stuttgart, Poznan Spring Festival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und dem Schleswig-Holstein Musikfestival und war als Orchesterpianistin unter anderem mit dem Bayerischen Rundfunk, den Wiener Symphonikern, dem Saarländischen Rundfunk und der Dresdner Philharmonie zu hören. Seit 2019 ist sie an der Musikhochschule Lübeck als Dozentin tätig.