Berlichingen. Die Bauarbeiten an der Jagstkanal- und Jagstbrücke in der Gemeinde Schöntal im Ortsteil Berlichingen beginnen voraussichtlich am 12. April. Das teilt das Straßenbauamt des Hohenlohekreises mit. Die erstmalige Sanierung der 1985 errichteten Brücken über Jagstkanal und Jagst ist dringend erforderlich. Die beiden Bauwerke sind annähernd baugleiche Stahlverbundbrücken mit jeweils einem Stützpfeiler. Bei der letzten Brückenhauptüberprüfung wurden erhebliche Schäden festgestellt.

Fußweg ist frei

Die Maßnahme erfolgt unter Vollsperrung der Kreisstraße K 2321 in Berlichingen. Der Verkehr wird über die L 1025 und K 2377 und K 2321 umgeleitet. Während den sechsmonatigen Bauarbeiten kann Berlichingen über die K 2321 angefahren werden. Der fußläufige Verkehr ist während der Bauzeit gewährleistet, ebenso die Zufahrt zu den Gebäuden Hauptstraße 1 (Sportverein), Hauptstraße 3 und Hauptstraße 5.