Unbekannter schoss in Klepsau mit Softairpistole

Klepsau. Ein bisher Unbekannter schoss am Mittwochabend in Klepsau mit einer Softairpistole auf einen 23-Jährigen. Die 33-jährige Ex-Freundin des Mannes begab sich gegen 23.40 Uhr zusammen mit dem unbekannten Täter heimlich mit einem Schlüssel in die Wohnung des 23-Jährigen, welcher durch die beiden überrascht wurde. Hierbei kam es zum Streit, bei dem der Unbekannte die Treppe hinunterstolperte. Anschließend soll er eine Softair-Pistole aus seiner Hose gezogen und mehrfach in Richtung des 23-Jährigen geschossen haben. Zwei Schüsse trafen ihn hierdurch am Oberschenkel, was zu leichten Verletzungen führte. Daraufhin flüchteten die Frau und der Täter aus dem Haus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1