Krautheim. Die Spedition Rüdinger in Krautheim hat sich trotz der weltweiten wirtschaftlichen Eintrübung und den Auswirkungen durch die Corona-Pandemie tapfer geschlagen und schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem leichten Umsatzrückgang um 4,3 Prozent auf rund 48 Millionen Euro ab.

Aktuell liegt das Unternehmen nach Aussagen von Geschäftsführer Roland Rüdinger in der Geschäftsentwicklung auf dem Niveau des Jahres 2019 und steuert 2021 ein Jahresergebnis von rund 54 Millionen Euro an.

Auf Kurzarbeit verzichtet

Damit die Leistungsfähigkeit der Geschäftskunden seit Ausbruch der Pandemie durchgehend konstant blieb verzichtete das Unternehmen auf Kurzarbeit. Stattdessen wurden Resturlaubstage genommen, Überstunden abgebaut und negative Zeitkonten eingeführt.

In seinem Vortrag informiert der Firmenchef über die weiteren Vorhaben des inhabergeführten Familien- und Mittelstandsunternehmens. Scharfe Kritik übte Rüdinger dabei an der Haltung des Grünen-Verkehrsministers Hermann bezüglich des Ausbaues für das Positiv-Straßennetz, auf dem die 25 Meter-Lang-Lkw eingesetzt werden dürfen.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sei das dafür benannte Straßennetz in Baden-Württemberg weiterhin klein. So gehöre die A 81 beispielsweise zum Positivnetz während die A 6 nicht dazu zähle. Ein Zustand, der auch in den Reihen der Grünen im Bund auf Unverständnis stoße. Hier fehle es in Stuttgart offenbar am politischen Willen.

Positiv-Straßennetz

Auf Antrag der Spedition Rüdinger sei es nun wenigstens gelungen, das Industriegebiet „Waltersberg“ in Grünsfeld und den regionalen Industriepark Osterburken (RIO) in das Positiv-Netz aufzunehmen. Der Speditionsverband VSL, dem Roland Rüdinger auch angehört, arbeitet derzeit intensiv daran, auch die A 6 und die Industriegebiete entlang der A 6 ans Positivnetz anzuschließen, denn es sei ein Unding, dass die Produktionsstätte des Autobauers Audi in Neckarsulm nicht von Lang-Lkw angefahren werden könne, der Stuttgarter Daimlerkonzern aber mit diesem Fahrzeugtyp beliefert werde, so der Geschäftsführer bei der Jahrespressekonferenz. Der Verband, so Rüdinger, werde weiter daran arbeiten, dass alle Straßen des Bundes in das Positiv-Netz aufgenommen werden, denn nur das mache Sinn.

Neben einem kurzen Rückblick auf das 90-Jahr-Firmenjubiläum, das die Spedition Rüdinger im Oktober 2020 im kleinen Rahmen feierte, ging der Firmenchef auch auf die Erweiterung des Fuhrparks ein, die Anfang des vergangenen Jahres mit einem wahrend „Feuerwerk der 15m-Auflieger“ gestartet wurde.

Fuhrpark-Upgrade

Mit insgesamt 40 „Lang-Lkw-Typ 1“ habe die Spedition ein komplettes Fuhrpark-Upgrade vollzogen und sei damit deutschlandweit Vorreiter. Dieser Lkw-Typ darf auch außerhalb des Positiv-Netzes eingesetzt werden. Pro Fahrt werden damit zehn Prozent Co2 eingespart. Mit dem „Lang-Lkw Typ 5“ (Jumbo Zug plus) stehe der Orangeflotte des Weltmarktführers jetzt zudem ein Fahrzeug zur Verfügung, das auf 20 Lademetern 49 Palettenstellplätze und eine Nutzlast von 24 Tonnen zur Verfügung stelle. Ab der Osterwoche kommen bei Rüdinger zwei weitere Fahrzeuge dieses Typs zum Einsatz.

Auch die Erweiterung der Lagerstandorte spielt in den Planungen des Unternehmens eine große Rolle. Von den im Jahr 2021 geplanten Gesamtinvestitionen in Höhe von rund elf Millionen Euro entfallen zirka 7,5 Millionen Euro auf die Erweiterung der Lagerstandorte. So ist neben den bisherigen fünf Standorten in Bad Mergentheim, zusammen mit der DHL und der Möbelspedition Mühleck, ein kleiner Logistikschwerpunkt im Braunstall, direkt an der Bahnlinie nach Lauda geplant. Dort sollen vier Hallen mit jeweils 1500 Quadratmetern Fläche für den örtlichen Bedarf entstehen.

In Weikersheim auf der Tauberhöhe wird mit der Fertigstellung der dritten Halle Ende März der erste Bauabschnitt mit insgesamt 11 000 Quadratmetern Lagerfläche abgeschlossen. Auf den Hallendächern werden 1,5 KWp grüner Strom erzeugt. Auf allen Hallendächern der Spedition werden zusammen jährlich 12 000 Kilowattpeak grüner Strom produziert. Damit können 10 000 Einwohner versorgt oder zwei Drittel des Co2-Verbrauchs der 190 Lkw der Spedition kompensiert werden. Damit will Rüdinger deutlich machen, wo Ökonomie mit Ökologie einhergeht, denn die Schonung der Umwelt gehört zum Leitgedanken des Unternehmens.

Schließlich implementiert die Spedition im Jagsttal weitere Digitalisierungsmaßnahmen in die Echtzeit-Transparenz bei den Packungsmittelbeständen (Paletten). Die Palettenverwaltung stellt in den meisten Betrieben eine große Herausforderung dar und es gibt viele Gründe, warum dieses wichtige Thema meist stiefmütterlich behandelt wird. Im Rahmen der Rüdinger-Digitalisierungsoffensive wird hier seit einem Jahr der Packmitteltausch auf dem Tablet-Computer oder über den Scanner dokumentiert. Als Ziel hat sich die Unternehmensleitung gesetzt, die bisher per Post verschickten monatlichen Palettenkontoauszüge durch eine digitale Packmittelübersicht zu ersetzten. Durch weitere Innovationen im Bereich Digitalisierung kann zum Beispiel die Entladung eines Lkw bis zu zehn Minuten schneller erledigt werden.