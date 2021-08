TSV Neunstetten spendete 500 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe

Neunstetten. Die Jahreshauptversammlung des TSV Neunstetten fand im Gemeindesaal statt. Der Vorsitzende Gerd Fluhrer gab einen Rückblick auf die beiden vergangenen Jahre, die dem TSV in sportlicher Hinsicht schwer zu schaffen machten.

Nachdem Zwangsabstieg der ersten Mannschaft durch Abbruch der Saison 2019/2020 und dem Weggang der beiden Topspieler ging man deutlich geschwächt in die Saison 2020/2021. Zum Zeitpunkt des nächsten Saisonabbruchs standen alle drei Teams mit je zwei Siegen an der Spitze der jeweiligen Ligen.

Nachwuchsmangel

Dann kamen erneut quälend lange Monate ohne Training und Spielbetrieb. Das führte zunehmend zu Spieler- und Nachwuchsmangel. Deshalb fragen sich die Verantwortlichen mit großer Sorge, ob man einen erneuten sportlichen Lockdown erneut überstehen könne. Da blieb nur der Appell an die Neunstetter, sich wieder mehr im Verein zu engagieren und vor allem Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie wichtig Zusammenhalt und Sportmöglichkeiten im eigenen Wohnort sind. Dann folgten die Wahlen des Vorstands. Gerd Fluhrer, Rainer Münch, Katrin und Marcel Hemmrich sowie die beiden Kassenprüfer Erwin Fischer und Horst Vollweiler wurden einstimmig wiedergewählt.

Bei den anschließenden Ehrungen wurde Harald Wolf, Elke Fischer für 30 Jahre sowie Bernd Hambrecht und Herbert Fluhrer für 40 Jahre aktiven Tischtennissport geehrt.

Ehrungen

Weiter wurden Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Für 40 Jahre wurden Doris Fluhrer, Wolfgang Franz und Heinz Thoma ausgezeichnet. Für 25 Jahre wurden Else und Klaus Bruder, Jasmin Schafhitzel, Lukas Fahrbach, Gerda Schulz und Lena Fluhrer geehrt. Eine Auszeichnung erhielten auch Pierre Fahrbach und Wilfried Hendel für 15 Jahre Treue. Zum Ende der Versammlung wurde beschlossen, als Hilfe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe 500 Euro an eine entsprechende Hilfsorganisation zu spenden. Der Vorstande dankt allen Mitgliedern, die in den schweren Zeiten treu zum Verein stehen.