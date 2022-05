Treue Mitglieder geehrt

Krautheim. Die Jahreshauptversammlung der Haus- und Gartenfreunde Krautheim fand im Landgasthof „Krone“ statt. Der Bericht von Gemeinschaftsleiter Dieter Haupt fiel bedingt durch die Coronaeinschränkungen kurz aus. Trotz der ausgefallenen Aktivitäten und einer Spende an das Rote Kreuz im Ahrtal, ergab sich nur ein geringer Verlust, so dass die Kassenlage weiterhin als stabil bezeichnet werden kann. Der Vorstand wurde daher auch einstimmig entlastet.

Auch in diesem Jahr wurden wieder langjährige Mitglieder geehrt: Cäcilia Dürr, Jörg Günther, Wilfried Hendel, Bernhard Hesslinger, Klaus Kappes, Johannes Lingor, Josef Retzbach und Karl-Heinz Stockert sind seit 25 Jahren Mitglied. Roswita und Günter Prozeller, Heinz Dick, Robert Walz sind 40 Jahre und Wilfried Fiedler sogar seit 50 Jahren Mitglied.

In den Grußworten vom stellvertretenden Bürgermeister Thomas Dubowy hörten die Mitglieder vom Stand neuer Baugebiete in Krautheim. Zum Thema Grundsteuerreform konnte er noch keine konkreten Aussagen machen. So bald diese aber vorliegen, werden die Haus und Gartenfreunde eine Informationsveranstaltung durchführen.

