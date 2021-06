Trainingstag am 25. Juli beim Reitverein

Krautheim. Ein Trainingstag bei Saskia Löwel findet am Sonntag, 25. Juli, ab 14 Uhr auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins statt.

Trainerin Saskia Löwel ist Pferdewirtin, Schwerpunkt Klassische Reitausbildung (FN). Sie gibt Reitunterricht ab Klasse E bis Klasse S.

Die Dressurausbildung im Sinne der klassischen Reitweise erhielt Saskia Löwel von Matthias Heim. In dieser Zeit konnte sie sich gemeinsam mit ihrem Pony erfolgreich von Klasse E bis zur mittleren Klasse steigern. „Motivation erhalten. Ziele erreichen.“ Saskia Löwel richtet das Tempo im Fortschritt nach den individuellen Eigenschaften des Pferdes und Reiters aus. Es ist wichtig, das spätere Reitpferd schonend an die körperlichen Anforderungen heranzuführen – dies ist die Voraussetzung dafür, die Leistungsbereitschaft bis zur hohen Klasse zu erhalten. Jeder ist in ihrem Training willkommen, egal ob unerfahrene Reiter oder der ambitionierte Turnierreiter.