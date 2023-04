Krautheim. Die Jagsttalkommune wird keine städtische Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl am 7. Mai in Krautheim organisieren. Dafür sprach sich der Krautheimer Gemeinderat aus. Dafür findet am 3. Mai die Bewerbervorstellung der Hohenloher Zeitung im Eugen-Seitz-Bürgerhaus statt.

