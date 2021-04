Tanja Philippi-Sauer ist seit 1. April stellvertretende Pflegedirektorin

Tauberfranken-Hohenlohe. Die BBT-Seniorenzentren, die unter anderem in Krautheim, Dörzbach und Tauberbischofsheim Pflegeeinrichtungen betreiben, haben ein neues Gesicht: Tanja Philippi-Sauer unterstützt seit 1. April Pflegedirektor Michael Mandt als Stellvertreterin in den elf Senioreneinrichtungen. Zu ihren organisatorisch-verwaltenden Aufgaben zählen unter anderem Dienstpläne, Fortbildungsangebote, Einführung und Kontrolle von Qualitätsstandards und – ein Thema, das Tanja Philippi-Sauer ganz besonders am Herzen liegt – die Personalplanung und -steuerung.

„Fachkräftemangel ist leider nach wie vor das Thema, das uns in der Pflege massiv beschäftigt. Der Markt ist leer gefegt und durch die Corona-Pandemie sind bereits begonnene Reformen ins Stocken geraten. Zudem steigen aktuell viele Pflegekräfte aus dem Beruf aus. Hier sieht man wieder deutlich: Klatschen und Loben vom Balkon herunter reicht einfach nicht“, erklärt die 44-Jährige die aktuelle Situation.

Pflege benötige auch fachkundiges, engagiertes Personal, das entsprechend für seine Arbeit honoriert werde. Das sei in der BBT-Region Tauberfranken-Hohenlohe zwar in den Tarifverträgen gut umgesetzt, allerdings gelte das nicht für die gesamte Pflegebranche. „Ich sehe in unseren BBT-Seniorenzentren so viele motivierte Mitarbeitende, die für die Senioren wirklich alles geben. Noch stärker als sonst sind sie in der Pandemie mehr als Pflegekraft – sie sind zugleich auch Seelentröster und Alltagsbetreuer, sie kümmern sich um die Vernetzung mit den Angehörigen und geben den Senioren schlichtweg dort Halt, wo persönliche Beziehungen eingeschränkt sind.“

Auch unter den Pflegekräften selbst herrsche dieser Geist, sich gegenseitig wertzuschätzen und zu unterstützen – das habe sie bereits nach wenigen Tagen in ihrem neuen Beruf bemerkt, so Tanja Philippi-Sauer. Damit die Mitarbeitenden aber langfristig nicht überlastet werden, sei die Personalgewinnung elementar wichtig – nicht nur in Form von Neueinstellungen, sondern auch in der Ausbildung und dahingehend, die Mitarbeitenden an die BBT-Seniorenzentren in der Region Tauberfranken-Hohenlohe zu binden. „Ich freue mich, Teil dieses Teams sein zu dürfen, in dem solch ein familiäres Miteinander und ein starker Teamzusammenhalt herrschen.“

Dass die 44-Jährige gelernte Krankenschwester gute Voraussetzungen mitbringt, beweist ihr Lebenslauf. Nach der Ausbildung sammelte sie in unterschiedlichen Abteilungen Praxiserfahrungen. Nach der Elternzeit stieg sie als Nachtschwester im Seniorenbereich wieder in den Beruf ein und absolvierte eine Weiterbildung zur verantwortlichen Fachkraft für Leitungsaufgaben in Sozial-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Direkt im Anschluss folgte die Anstellung als stellvertretende Leitung des ambulanten Pflegedienstes beim DRK-Kreisverband Mosbach, nach knapp einem Jahr die Beförderung zur Leitung. Seit 2016 hatte Tanja Philippi-Sauer dort zusätzlich die stellvertretende Leitung der Abteilung „Soziale Dienste“ übernommen. Wichtig ist Tanja Philippi-Sauer vor allem das Zwischenmenschliche: „Egal ob Bewohner, Mitarbeitende, Angehörige oder Ehrenamtliche – meine Tür steht jederzeit offen“, verspricht sie. Denn: „Ein offenes Arbeits- und Wohnklima mit ehrlichen Austauschprozessen ist das A und O für die Zufriedenheit aller Beteiligten. Das ist mir wichtig und dafür setze ich mich ein.