Spatenstich für den Neubau einer weiteren Werkhalle

Krautheim. Ein besonderer Tag, der als Meilenstein in der 100-jährigen Geschichte der Firma Wöhrle eingehen wird, war der Dienstag – und zwar nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für die gesamte Belegschaft am Standort Krautheim. Im Beisein zahlreichen Gäste, darunter die Architekten Lorenz Kraft und Bärbel Mittnacht vom Architektenbüro Kraft und Kraft (Schwäbisch Hall), Bürgermeister Andreas Köhler, Vertreter der Hausbank und der Firma Beck-Bau, fand der Spatenstich für den geplanten Neubau einer weiteren Werkhalle statt. Gleichzeitig wurde der Startschuss für den Bau einer zweiten Zufahrt zum Werksgelände gegeben.

In seiner Ansprache blickte Werkleiter Ulrich Reustlen auf die Entstehung des Werkes am Standort in Krautheim zurück, das am 1. Februar 1959 durch Willy Wöhrle gegründet wurde. Seither werden dort Präzisionsstanz- und Ziehteile für die Automobilindustrie sowie für den Maschinen- und Anlagenbau gefertigt.

Hierzu stehen Pressen mit bis zu 630 Tonnen zur Verfügung. Die Stanzwerkzeuge werden im eigenen Werkzeugbau konstruiert und mit hoher Präzision gefertigt.

Um den zukünftigen Kundenbedarf und die Anforderungen der Elektromobilität zu decken, investiert die Firma nun in eine Presse mit 1000 Tonnen Druckkraft und die Optimierung der Logistikabläufe.

„Die Presse befindet sich im Bau und soll im Herbst in Betrieb genommen werden, da hierfür bereits Kundenaufträge vorliegen“, betonte Reustlen, der auch darauf hinwies, dass das Werksgebäude seit der Gründung des Unternehmens mehrfach erweitert wurde, letztmals 2014.

Insgesamt umfasst die Produktionsfläche 8500 Quadratmeter und wird durch den Neubau um weitere 1100 Quadratmeter vergrößert. Der Neubau wurde mit den Architekten Kraft und Mittnacht geplant und soll im Herbst fertiggestellt sein.

Neben der Werkhalle wird auch eine neue, zweite Werkszufahrt gebaut, um den Transport im Unternehmen zu verbessern und nachhaltiger zu gestalten.

120 Mitarbeiter

Werkleiter Ulrich Reustlen freute sich über den Beginn der Arbeiten und betonte, dass der Bau ein Meilenstein in der Werksgeschichte und ein klares Bekenntnis der Firma Wöhrle zum Standort Krautheim mit seinen 120 Mitarbeitern ist. Abschließend bedankte er sich ganz besonders bei Krautheims Bürgermeister Andreas Köhler, Michael Fahrenbach von der Geschäftsleitung, den Gesellschaftern und dem Beirat der Firma für das Vertrauen und die Unterstützung des Investitionsprojektes mit einer Summe von über acht Millionen Euro.

Vor dem gemeinsamen Spatenstich zeigte sich auch Geschäftsführer Michael Fahrenbach stolz darüber, den für das Unternehmen „großen Meilenstein“ mit der gesamten Belegschaft feiern zu können. „Es ist die größte Einzelinvestition seit Bestehen des Unternehmens. Diese Investition wird neue Möglichkeiten und Innovationen schaffen, um sich weiterhin so erfolgreich am Markt behaupten zu können.“ Man komme damit einen großen Schritt weiter, um die neuen Anforderungen, die aus der Elektromobilität entstehen, abdecken zu können.

Fahrenbach bedankte sich bei allen Mitarbeitern für das lobenswerte Engagement. Ein „Dankeschön“ galt auch dem Bürgermeister als Vertreter der Stadt, die das Unternehmen bei der Sicherung und Weiterentwicklung des Standortes bestmöglichst unterstützt hat und somit ein tolles Zeichen der Solidarität setzte.

Ein Lob gab es auch für Werkleiter Ulrich Reustlen. Sein Engagement und seine Leidenschaft für dieses Projekt seien überwältigend. Die Gesellschafter und Beiräte sowie auch er als Geschäftsführer hätten volles Vertrauen in alle Mitarbeiter vor Ort, dass dieses Großprojekt in diesem Jahr erfolgreich umgesetzt wird.

Einweihung im Herbst

Nach der Fertigstellung ist im Herbst ein großes Einweihungsfest mit gleichzeitiger Jubiläumsfeier „100 Jahre Wöhrle und 1000 Tonnen Presskraft“ geplant. F