„Siebziger“ trafen sich in Neunstetten

Krautheim. Ein frohes Wiedersehen feierte der Jahrgang 1952 bei seiner ehemaligen Mitschülerin Waltraud Heldt im „Gasthaus zum Rad“ in Neunstetten. Die ehemaligen Krautheimer Hauptschüler luden dazu auch die damaligen Grundschüler ein. Bei gutem Essen erinnerte man sich an viele Begebenheiten aus der Schulzeit. Auch ein kleiner Ausflug stand auf dem Programm – und zwar zur Burg in Krautheim. Von Petra Waizenhöfer gab es dabei viele Informationen. Anschließend wurde das Johannitermuseum besucht. Beim Auseinandergehen kam die Anregung, sich in Zukunft doch öfter zu treffen. Bild: Jahrgang

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1