Schüler wanderten für den guten Zweck

Krautheim. Um nicht tatenlos zuzusehen, beschlossen die Mitglieder des Schülerrats der Realschule, mehrere Aktionen zu starten, um den Leidtragenden des Kriegs in der Ukraine – nämlich den vielen Zivilisten in der Ukraine und auf der Flucht von dort – zu helfen.

Bereits vor zwei Wochen fand eine sehr erfolgreiche Waffel-Aktion statt. Der Erlös von knapp 1000 Euro wurde an die „Aktion Deutschland Hilft“ gespendet.

Weitere Aktionen sollen folgen. So wird sich die Realschule beim Sommerfest der Krautheimer Faschingsgesellschaft Lemia zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge im Hohenlohekreis mit einer Spielstraße, einer Kunstausstellung und weiteren Ideen beteiligen.

Bei „Wandern für die Ukraine“ beteiligten sich schließlich alle Schulen des Bildungszentrums Hohenlohe-Franken. Alle Klassen starteten nach Unterrichtsbeginn vom Sportplatz aus zu einer Sternwanderung rund um Krautheim. Wichtig war es den Organisatoren, in die Ortsteile und auch darüber hinaus, wie zum Beispiel nach Schöntal-Marlach oder Dörzbach, zu wandern. In einigen Gesprächen konnten so Bürger der Orte auf die Aktion aufmerksam gemacht werden.

Im Vorfeld zur Wanderung suchte sich jeder Schüler eigene Sponsoren. Für jeden gelaufenen Kilometer sollte ein bestimmter Betrag gespendet werden. Über die Verwendung der Summe entschied jede Schule im Sinne der Ukrainehilfe selbst.