Rollstuhlparcours als Höhepunkt

Krautheim. Auf dem Schulhof ging es trotz der Ferien richtig rund, denn das BSK-Spielmobil machte dort Station und die 16 gekommenen Buben und Mädchen konnten sich richtig austoben und nach Herzenslust spielen. Der Rollstuhlparcours war wieder das besondere „Highlight“ des Nachmittags. Die Kinder erlebten dort, dass es gar nicht so einfach ist mit einem Rollstuhl Hindernisse zu überwinden. Für die Jungen und Mädchen war dies eine besondere Erfahrung, die vor allem in die Arme ging und viel Kraft kostete.

Neben dem Team des BSK-Jugendtreffs waren auch zwei Mitglieder des EKWZ-Jugendtreffs anwesend und gaben aus erster Hand wichtige Tipps, wie man schwierige Hindernisse meistert. Auch die anderen Spielgeräte aus dem Spielmo-bil, wie Gras-Ski, Stelzen, Balanciersteine, Rollbretter und Pedalos wurden gerne genutzt,t wie auch die Riesen-Jenga, Riesen-Vier-gewinnt und die Torwand. Am Ende der Spielaktion wurden noch wiederverwendbare „Wasserbomben“ aus Schwammtüchern und Gummiringen hergestellt, was nach zwei Stunden in der heißen Sonne zu einem erfrischenden Abschluss beitrug.