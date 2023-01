Neuer Geschäftsführer bei der Spedition Rüdinger

Krautheim. Dennis Kost ist seit Jahresbeginn weiterer Geschäftsführer der Rüdinger-Spedition. Seine Ausbildung hat er bei Rüdinger absolviert. Er leitete bis vor drei Jahren den Bereich Maschinentransport. Dann ging er zurück ins Sauerland und übernahm dort das elterliche Transportunternehmen in Attendorn. Die ehemalige „Dennis Kost Transporte GmbH & Co. KG“ bringt er nun mit 30 Mitarbeitern und 20 Fahrzeugen in die Rüdinger-Firmengruppe als Niederlassung Attendorn ein.

Seit Beginn dieses Jahres knüpft der 36-Jährige an alte Zeiten an und übernimmt erneut den Bereich Maschinentransport. Ergänzt um die Globalabteilung gibt es aus Krautheim logistische Betreuung für den weltweiten Versand von Maschinen und Anlagen.

Neue Niederlassung Attendorn

Die Niederlassung Attendorn verstärkt die Teilladungskompetenz und den XXL-Stückgutbereich des Krautheimer Logistikers. Weiter ausgebaut wird der europaweite Versand. Außerdem sollen die neuen 15-Meter-Auflieger zum Rüdinger-Standard werden.

Auf das vergangene Jahr blickt die Spedition Rüdinger stolz zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der Umsatz um 20 Prozent gewachsen.

Im Mai weihte die Spedition das Jagstforum ein – ein Ort der Vernetzung und Weiterbildung für Mitarbeiter und Kunden. Einen neuen Rekord gab es im September beim Azubi-Start zu verzeichnen. 31 Nachwuchslogistiker begannen bei Rüdinger ihr Berufsleben.

Zudem erweiterte Rüdinger den Sammelgutbereich um die „7. Kooperation Cargo Transport Logistic CTL“. Mit diesem Schritt gelang es dem Krautheimer Unternehmen, den Anteil am regionalen Sammelgutmarkt auf 25 Prozent zu steigern.

Zum Jahresende wurde die Fertigstellung des Solar- und Logistikparks am Standort Weikersheim mit einer Einweihung gefeiert. Belohnt wurde das Unternehmenswachstum vom Magazin „Focus“ mit der Auszeichnung als „Wachstums- champion 2023“. Das Krautheimer Unternehmen beschäftigt insgesamt 660 Mitarbeiter. pm