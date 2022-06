Mysteriöse Hilferufe

Krautheim/Altkrautheim. Anwohner hörten am Freitag gegen 18.15 Uhr Hilfeschreie aus dem gegenüberliegenden Hanggrundstück in der Gommersdorfer Straße.

Diese Hilferufe dauerten etwa 15 Minuten an und verstummten schließlich, so die Polizei in einer Mitteilung, und weiter: Bei dem Notrufer soll es sich um eine erwachsene Person gehandelt haben. Aufgrund der verdächtigen Wahrnehmungen rückte die Feuerwehr mit einer Drehleiter und einer Wärmebildkamera an. Das unwegsame Gelände erschwerte die Suche, so dass zusätzlich ein Polizeihubschrauber angefordert wurde, der jedoch wegen des schlechten Wetters nicht starten konnte.

Im Laufe des Einsatzes wurden immer mehr Rettungs- und Hilfsdienste alarmiert, unter anderem auch ein Hubschrauber der Bundeswehr, so dass auch die nahe liegende Jagst abgesucht werden konnte.

Die Einsatzmaßnahmen wurden gegen 22 Uhr beendet, eine Person konnte bis zu diesem Zeitpunkt nicht aufgefunden werden.