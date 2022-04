Mit der Sonne kamen die Besucher

Krautheim. Bei „launischem“ Aprilwetter gab es am Morgen noch kräftige Schneeschauer – aber am Nachmittag herrschte beim Krautheimer Frühlingsfest, das nach zweijähriger „Corona Zwangspause“ wieder stattfand, eitel Sonnenschein, wenn auch die Temperaturen etwas höher hätten sein können.

Das schöne Wetter veranlasste doch viele Besucher in die Jagsttalgstadt zu kommen und so gab es in der zur Festmeile umgewandelten „Götzstraße“ ab dem frühen Nachmittag fast kein Durchkommen mehr. Die gute Feststimmung an diesem Tag in seiner Stadt brachte Krautheims Bürgermeister Andreas Köhler auf den Punkt „Wir sind froh, dass wir wieder alle zusammenkommen dürfen“. Der Vorsitzende des Gewerbevereins Krautheim Matthias Schirmer war persönlich zum Zuspruch der Veranstaltung überwältigt.

Zur morgendlichen Eröffnung der Gewerbeausstellung im „Eugen-Seitz-Bürgerhaus“ sah es noch so aus, als ob dieses Frühlingsfest bei Dauerregen stattfinden sollte. Aber die „Wetterapp“ des Handys sagte voraus, dass am frühen Nachmittag die Sonne scheinen soll. Und diese Vorhersage traf auch tatsächlich zu.

Wie Bürgermeister Andreas Köhler bei der Ausstellungseröffnung der Ausbildungsmesse und Gewerbeschau im Eugen-Seitz-Haus, an der sich viele namhafte Firmen aus der hohenloischen Region und die Stadt Krautheim beteiligten, sagte, freue man sich, dass nach zweijähriger Pause durch die Corona-Pandemie diese beliebte Veranstaltung wieder stattfinden kann.

In einer „Doppelfunktion“ sprach anschließend Roland Rüdinger, einmal als Repräsentant seines Speditionsunternehmens als auch als Organisator der in der Halle präsentierten Gewerbeschau des Krautheimer Gewerbevereins. Man sei glücklich, dass die derzeitige Pandemiesituation es dem Verein erlaubt, diese Ausstellung wieder durchzuführen. Er fand es toll, dass so viele mitmachen. Man mache hier die Kombination zwischen Gewerbeschau und Ausbildungsmesse, weil man beide Generationen zusammen habe, was er als sehr „charmant“ bezeichnete, die jüngeren Menschen könnten bei ihrer Berufswahl doch etwas mehr auf die ältere Generation und deren Ratschläge hören, sagte Rüdinger.

Die Gewerbeschau präsentierte sich in diesem Jahr auch in einer etwas anderen Form, denn es waren auch kleine Filmbeiträge über die Arbeit der beteiligten Firmen zu sehen, was aber erst einmal ein Experiment darstellt. Wenn es gut bei den Besuchern ankomme, soll es auch im kommenden Jahr beibehalten werden.

Landtagsabgeordneter Arnulf von Eyp betonte, dass dieser Krautheimer Frühling ein gutes Beispiel ist, dass das Land lebt. Man brauche eine starke Entwicklung in den ländlichen Räumen. Er wünschte sich, dass das Handwerk auch in Zukunft noch den „Goldenen Boden“ hat. Er lobte zudem die vielen Aktivitäten in der Stadt Krautheim, nicht nur was den Nahverkehr anbelangt, sondern auch über die Aktivitäten der Bürgerenergiegenossenschaft, wo es noch Möglichkeiten gibt Anteile zu zeichnen. Auch baulich wird sich in den nächsten Monaten viel bewegen, sei es bei der Umgestaltung des ZG-Areals oder des Sanierungsgebietes „Im Tal II“ oder beim Glasfaserausbau.

Wetter und Ausstellung lockten

In einem gemeinsamen Rundgang informierten sich die Gäste über die Angebote der anwesenden Firmen. Ein Blick in die Halle zeigte auch, dass schon viele interessierte Bürger zur Ausstellung gekommen waren. Am frühen Nachmittag trat dann die vorausgesagte Wetterbesserung ein und bei herrlichem Frühlingswetter mit viel Sonnenschein, füllte sich die „Feststraße“ mit vielen Besuchern schnell, auf die ein attraktives Festprogramm wartete.

Neben einem verkaufsoffenen Sonntag zu dem die Krautheimer Geschäfte einluden, gab es Fahrzeugausstellungen der Autohäuser Essig und Bauer, Gartenmaschinen der Firma Zürn, Quad - und Motortechnikfahrzeugen sowie eine Gebrauchtfahrradbörse im Schulhof. Zudem konnten sich die Kinder bei vielen Aktionen wie Bungeetrampolin, Segway, Hüpfburg, Kletterturm oder Truckrundfahrten vergnügen. Neben einem Büchermarkt stellte sich die Jugendmusikschule bei einem „Tag der offenen Tür“ vor, wie auch der Jugendtreff.

Auf der Bühne, einem Anhänger der Firma Rüdinger, unterhielten die Stadtkapelle Krautheim wie auch die Winzerkapelle aus Klepsau die Gäste mit viel Musik. Für das leibliche Wohl der Gäste war mit viel schmackhaften Gerichten gesorgt. Im Bürgerhaus gab es Kaffee und Kuchen, wo alle angebotenen Plätze schnell besetzt waren, wie auch bei der Bäckerei Trabold. Es duftete nach gegrillten Steaks und Würstchen. Am Stand der Lemia Krautheim gab es verschiedene Wraps und der Jugendtreff bot Muffins an. Schließlich rundete ein Bauernmarkt mit Käse Wurst und Fleisch das Programm ab.

Bürgermeister Andreas Köhler zog ein überaus positives Resümee. Trotz des anfangs schlechten Wetters waren schon zu Beginn des „Frühlings“ einige Besucher unterwegs gewesen.

Ab dem frühen Nachmittag habe sich dann der Besuch mit dem Einsetzen des Sonnenscheins schlagartig erhöht. „Da war was geboten“, sagte er. Die Besucher waren alle froh, dass sie wieder einmal „raus“ durften und sich mit anderen Menschen, Freunden und Bekannten ganz ohne Zwang treffen und sich unterhalten konnten. Die Gewerbetreibenden, die Aktiven und Aussteller waren mit diesem Tag sehr zufrieden.

Auch Matthias Schirmer, Vorsitzender des Gewerbevereins Krautheim war persönlich vom Zuspruch der Veranstaltung überwältigt. Er habe an diesem Tag nur positive Meinungen gehört. Zudem habe er nicht gedacht, dass der Verein bei diesem Aprilwetter so viele Menschen motivieren könne, nach Krautheim zu kommen. Das sei sicherlich das bestbesuchte Frühlingsfest im 30-jährigen Bestehen gewesen. Auch die Ausbildungsmesse war super gut frequentiert und die Aussteller mit dem Verlauf sehr zufrieden, es gab auch hier nur positive Rückmeldungen, sagte Schirmer.

Erfreulich sei zudem, dass sich in der Halle weitgehend alle Besucher an die Maskenpflicht hielten, worauf der Veranstalter auch einen besonderen Wert legte. Die Vorfreude auf die nächsten Veranstaltungen ist deshalb sehr groß. F