Mehr als 1000 Forellen gestohlen

Oberkessach. Unbekannte entwendeten zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag hunderte Forellen aus zwei Fischteichen in Oberkessach, teilte die Polizei mit. Zwischen 15 Uhr und 11 Uhr am Folgetag begaben sich die Täter zu den Teichen an der Unterkessacher Straße. Dort verriegelten sie erst den Wasserzulauf und sorgten dadurch dafür, dass die beiden Fischteiche leerliefen.

Anschließend entnahmen sie circa 800 Regenbogenforellen. Weiter begaben sich die Unbekannten zu dem dortigen Gartenhaus, stiegen vermutlich über das Fenster ein und entwendeten weitere circa 1000 Bachforellen aus dem Inneren. Wie die Täter die Menge an Fischen abtransportiert haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich beim Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294/234, melden.