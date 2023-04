Marcel Koppe kandidiert

Krautheim. Unter dem Motto „Aus Krautheim für Krautheim“ tritt der 38 jährige Marcel Koppe für das Amt des Bürgermeisters an. Er lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern seit 2016 in der Gemeinde, die Familie ist hier nach eigenen Angaben durch Arbeit, Vereine und Schule verwurzelt.

Aktuell ist der Kandidat als Unteroffizier im Dienst der Bundeswehr und als Verwaltungsmitarbeiter im örtlichen Rathaus tätig, würde jedoch künftig gerne „mit vollem Engagement, Einsatz und Weitsicht Krautheim und deren Bürger voran bringen, stärken und positiv verändern.“ Mit diesem Wunsch erklärte Koppe am 4. März seine Kandidatur.

Was können die Wähler vom Kandidaten Marcel Koppe im Fall einer erfolgreichen Wahl erwarten? „In Krautheim steckt viel Potential. Schulen wie Kindergärten genießen einen guten Ruf, diese gilt es zu stärken. Besonders Kinderbetreuung und Ganztagsbetreuung müssen ausgebaut und gesichert werden. Gewerbe ist unausweichlich für die Zukunft. Die Geschäfte werde ich vor dem Aussterben retten und neues Gewerbe ansiedeln. Wohnraum muss geschaffen werden, damit Krautheim attraktiver wird und bleibt. Unseren Stadtkern werde ich mit neuen Ideen gestalten. Auch für Besucher und Tourist wird Krautheim als Ausflugs-, Einkaufs-, und Erholungsort dienen“, skizziert Koppe seine Ziele für das Bürgermeisteramt. Auch Sanierungen, Landwirtschaft und die Teilorte der Gemeinde erwähnt der 38 Jährige in seiner Agenda. So soll Krautheim nach seinen Vorstellungen „noch lebenswerter und noch liebenswerter“ werden.