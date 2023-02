Lemia Krautheim präsentiert sich „Oscar-reif“

Krautheim. Es war viel geboten bei der über fünfstündigen Prunksitzung der FG Lemia Krautheim am Freitagabend im Eugen-Seitz-Bürgerhaus – getreu dem Jahresmotto „Cleverländ – Gas aus eigener Produktion“. Den rund 350 Narren fehlte es an nichts: weder an Essen, noch an Trinken, noch am närrischen Unterhaltungsfaktor des Abends.

Buntes Programm

Nachdem die Sitzungspräsidentin Sibylle Weisl vom Elferrat die Gaudi eröffnete und die Show mit einem dreifachen „Lemia!“ eingeleitet wurde, reihte sich ein Auftritt an den nächsten. Die zahlreichen Tanzeinlagen, humorvolle Büttenreden und unterhaltsame Showeinlagen ließen den Abend wie im Fluge vergehen.

Einiges zum Staunen gab es beim Auftritt der verschiedenen Lemia-Gardetänzerinnen der Stauferfünkchen und der Rittergarde, die mit ihren atemberaubenden Tanzschritten das Publikum begeisterten. Auch beim Empfang der Gastabordnungen, die sich aus zahlreichen Vertretern des Narrenrings Main Neckar zusammensetzte, wurde laut applaudiert. Da war dann auch manch fremder Schlachtruf zu hören.

Tanzmariechen in Glitzerornat

Vanessa Wohlfahrt und Marie Brand als Krautemer Tanzmariechen fegten genau so über die Bühne wie das neue Tanzpaar Vanessa Wohlfarth und Tom Käfer in ihren weiß-blauen Kostümen.

Tanzende Kamele und Broadway-Bühnenluft beschnupperten die Närrinen und Narren in Krautheim Tal dann, als die Gastauftritte der Tanzgruppen des TSC Walldürn und der Höpfemer Schnapsbrenner auf die Bühne kamen. Das Pizza auch witzig sein kann, bestätigten die „Pizzabäcker“ der gemischten Tanzgruppe der Lemia eindrucksvoll.

Doch auch die Büttenreden sorgten für zahlreiche Lacher. Peter Bienert als Isegrim vom Unterschloss machte sich unter anderem über den „Waschlappen-Tipp“ von Ministerpräsiden Winfried Kretschmann lustig. Aber auch andere Themen der aktuellen Politik wurden ins Lächerliche gezogen, was das heitere Publikum mit Jubel und Applaus belohnte. Das bunte Treiben gipfelte in einer eigens inszenierten Oscar-Verleihung, bei der bekannte Filmklassiker ziemlich speziell und lustig adaptiert wurden. Die Menge kam aus dem Jubeln nicht mehr heraus.