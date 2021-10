Lebensgeschichten erzählen und Opfern gedenken

Krautheim. Im Oktober 1940 veranlasste das badische Innenministerium in Karlsruhe im Zuge der „Aktion T4“ die Verlegung von 68 Heiminsassen aus der Kreispflegeanstalt Krautheim in die Tötungsanstalt Grafeneck. 50 Frauen und Männer wurden am 17. Oktober 1940 mit den grauen Bussen der „Gemeinnützigen Kranken Transport“ aus Krautheim abgeholt. In Grafeneck angekommen wurden die Krautheimer Patienten von Ärzten untersucht, dabei wurden vier Personen zunächst zurückgestellt. Die restlichen Frauen und Männer mussten sich entkleiden und alte Militärmäntel überwerfen. Anschließend wurden sie zum Tötungsgebäude geführt und mit Kohlenmonoxid-Gas ermordet. Die Leichname wurden im nahegelegenen Verbrennungsofen verbrannt.

Aufarbeitung war notwendig

Der Krautheimer Transport und die Namen der Opfer gerieten nach dem Krieg schnell in Vergessenheit. Eine notwendige Aufarbeitung wurde durch die Vernichtung der personalisierten Kranken-Unterlagen der ehemaligen Kreispflegeanstalt in den 1990er Jahren stark erschwert. Durch mühevolle Recherchearbeit ist heute ein Großteil der NS-„Euthanasie“-Opfer von Krautheim namentlich bekannt. In der Liste der Opfer finden sich auch Berta J. und Hugo M. aus Buchen, Amalie B. aus Götzingen und Elisabeth Geier aus Hollerbach.

Berta J. wurde in Preunschen geboren und kam mit ihrer Familie nach Buchen, wo sie in ärmlichen Verhältnissen lebte. Sie wurde früh schwanger und bekam eine Tochter. Anfang der 1930er Jahren kam sie in psychiatrische Behandlung. Im Zuge der NS-Zwangsterilisationen wurde Berta 1937 unfruchtbar gemacht. Ein Jahr später kam sie nach Krautheim.

Hugo M. war das erste Kind des Grünen Baum-Wirts in Buchen. Er lebte 43 Jahre bei seiner Familie in der Kellereistraße 18. 1925 wurde Hugo in Krautheim aufgenommen. Über das Leben von Amalie B. hat sich nur wenig erhalten. Sie wurde 1867 in Götzingen geboren. Amalie war die Tochter des dortigen Bretzenwirts Franz Joseph B. Im Alter von 57 Jahren erfolgte 1924 die Aufnahme in Krautheim.

Elisabeth Geier wurde im Jahr 1887 in Hollerbach als Tochter eines größeren Landwirts geboren und arbeitete zunächst auf dem elterlichen Hof. 1910 wurde sie in der psychiatrischen Klinik in Heidelberg erstmalig behandelt. Später kam sie in die Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch, wo sie bis zur Verlegung nach Krautheim im Jahr 1926 lebte.

Berta und Hugo, Amalie und Elisabeth sind vier der insgesamt 18 bisher bekannten Opfer der NS-„Euthanasie“ aus der Stadt Buchen und ihren heutigen Stadtteilen. Die Einzelschicksale und Lebensgeschichten dieser 18 Frauen und Männern aus Buchen wurden durch die Auswertung zahlreicher Quellen recherchiert und der Öffentlichkeit zugänglich. Das Buch „Im Sammeltransport nach unbekannter Anstalt verlegt“ - Opfer der NS-„Euthanasie“ aus der Stadt Buchen wurde durch einen ehrenamtlichen Arbeitskreis erarbeitet und in sehr würdiger Weise von Matthias Grimm und seinem Team der SchreiberGrimm Werbeagentur gestaltet. Die Erforschung der Biografien ist der bescheidene Versuch, die Individualität jedes einzelnen Ermordeten wiederherzustellen. Durch die Erzählung der Lebensgeschichten soll an die Menschen erinnert werden.