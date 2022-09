Lagerhalle abgebrannt

Schöntal. Hoher Sachschaden entstand beim Brand einer Lagerhalle. Am Dienstagnachmittag brach gegen 17.45 Uhr im Firmengebäude eines Fachbetriebs für Fenster und Türen in Oberkessach ein Brand aus. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr brannte das Gebäude mit einer Fläche von circa tausend Quadratmetern nieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertvolle Fahrzeuge

In ihm befanden sich auch wertvolle Fahrzeuge, unter anderem ein Oldtimer sowie Motorräder. Sie wurden ebenfalls ein Opfer des Feuers, so die Polizei.

Gegen 19.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle und um 21 Uhr weitestgehend gelöscht. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von rund zwei Millionen Euro ausgegangen. Menschen wurden bei dem Brand zum Glück nicht verletzt.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Auch wertvolle Oldtimer in Firmenhalle Zwei Millionen Euro Brandschaden in Oberkessach Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Geschätzte Schadenssumme Firmen-Bau brennt aus Mehr erfahren

Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 48 Fahrzeugen und 220 Einsatzkräften am Brandort eingesetzt. Das THW sowie der Rettungsdienst befanden sich ebenfalls am Einsatzort. Die Feuerwehr führte Schadstoffmessungen durch. Gesundheitsschädliche Konzentrationen wurden dabei nicht festgestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.