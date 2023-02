Krautheimer müssen auf weitere Gastronomie warten

Schon lange gibt es die Idee, ein weiteres Restaurant in Krautheim Tal anzusiedeln (es gibt bereits das Gasthaus zur Krone in Krautheim Berg). Dort könnte man abends oder in der Mittagspause gut essen gehen oder auch mal eine Familienfeier abhalten. Das ist auch dem Krautheimer Gemeinderat bewusst, weshalb das Thema auf der Tagesordnung der Sitzung am Donnerstagabend im Eugen-Seitz-Bürgerhaus

