Krautheimer Bürgermeisterwahltermine stehen fest

Krautheim. Nachdem Krautheims Bürgermeister Andreas Köhler in der vergangenen Gemeinderatssitzung überraschend seinen Rücktritt bekannt gab (wir berichteten), befasste sich das Gremium in der Sitzung am Donnerstagabend mit der Festlegung der Wahltermine und der Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses. Die Stadträte sprachen sich einstimmig dafür aus, den Wahltag auf Sonntag, 7. Mai, zu legen. Eine eventuelle Stichwahl soll am 21. Mai durchgeführt werden. Da die Stelle am 3. März ausgeschrieben wird, können Bewerbungen ab dem 4. März abgegeben werden. Das Ende der Einreichungsfrist ist der 10. April um 18 Uhr. Sollte es zur Stichwahl kommen, können Bewerbungen zwischen dem 8. und 10. Mai bis 18 Uhr eingereicht werden.

Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses wird der scheidende Bürgermeister Andreas Köhler, zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Friedrich Retzbach gewählt. Schriftführer ist Matthias Walter, Jakob Meyer wurde zu seinem Stellvertreter ernannt. Als Beisitzer wurde Frank Fraulob gewählt. Sibylle Weisl ist stellvertretende Beisitzerin. Die Wahlbezirke sind analog derer der vergangenen Bundestagswahl.