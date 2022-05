Krautheimer bei „Stadt, Land, Quiz“

Krautheim. Die Stadt im Jagsttal machte bei der Sendung „Stadt, Land, Quiz“ mit. In der 45-minütigen Show des SWR treten zwei Kommunen, eine aus Baden-Württemberg, die andere aus Rheinland-Pfalz, gegeneinander an. Gewonnen hat am Ende die Stadt oder Gemeinde mit den meisten Punkten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gegner der Krautheimer ist die Gemeinde Essenheim nahe Mainz. Das Thema, um das sich die Sendung drehen wird, lautet „Kräuter“.

Für die Aufnahmen war das Kamerateam mit Moderator Jens Hübschen bereits vor einigen Wochen vor Ort.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Mittelpunkt stehen die beiden Krautheimer Karin Öchslen, Kräuter- und Naturpädagogin, und Huber Menrath, gelernter Gärtner und Mitarbeiter im Bauhof der Stadt.

Die beiden haben sich auf die Suche nach dem Ort gemacht, wo die bekannte „Detailaufnahme“ gemacht wurde. Diese gilt es in fünf Stunden zu finden.

Auch einige Passanten, die dem SWR-Team beim Dreh vor die Linse liefen, werden zu sehen sein. nb

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3