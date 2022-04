Krautheim: Großprojekt in „exponierter” Lage vorgestellt

Krautheim. Vor drei Jahren beschloss der Gemeinderat der Stadt Krautheim die Erweiterung des Sanierungsgebietes in Krautheim Tal anzugehen. Damals sagte Stadtoberhaupt Andreas Köhler: „Der Gemeinderat wird sich noch lange und intensiv mit diesem Thema beschäftigen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In „exponierter“ Lage im Stadtzentrum, in der Altkrautheimer Straße, befindet sich ein brachliegendes Gelände, auf dem vor einigen Jahren noch eine Gärtnerei und eine Schreinerei gestanden haben. Heute sind nur noch Überreste der Betriebe und leere Gewächshäuser zu sehen.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Sowohl die Stadt als auch der Gemeinderat stellten übereinstimmend fest, dass dort ein großes, innerörtliches Potenzial vorhanden ist, was zukünftig weiterentwickelt werden soll. An dieser Stelle kann ein attraktiver Stadtkern aus „Mischbebauung“ mit Wohnraum und Gewerbe entstehen.

Die Entwicklung dieser Fläche sollte auch im Interesse der Stadt und des Gemeinderates sein, sagte Krautheims Bürgermeister Andreas Köhler unserer Zeitung. Auch Stadtentwickler Ralf Jaeschke, der die Sanierungen in Krautheim bereits seit 16 Jahren begleitet, sieht in diesem Bereich ein großes, innerörtliches Potenzial, welches es weiterzuentwickeln gilt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Fördertopf des neuen Sanierungsgebietes „Im Tal II“ liegen rund 3,28 Millionen Euro, wovon 60 Prozent der Bund und das Land beisteuern, die restlichen 40 Prozent muss allerdings die Stadt Krautheim selbst tragen.

Bürgermeister Köhler ist aber der Meinung, dass die derzeitigen Fördermittel nicht reichen werden, um das ehrgeizige Projekt, das für Krautheim ein Meilenstein in der künftigen Stadtentwicklung bedeutet, umzusetzen. Diese wird aber von Investoren abhängig sein. In den letzten Jahren hat sich aber einiges getan.

Jetzt hat man mit der Hollerbach-Gruppe einen Partner gefunden, der in Krautheim investieren will. So stellte die Architektin Sinah Kaufmann in der Gemeinderatssitzung am 2. Dezember 2021 von Hollerbach-Bau die erste Entwurfsplanung für die geplante Bebauung „Im Tal II“ neben der Firma Wöhrle und ZG-Areal vor: Die Hollerbach-Gruppe (Hardheim) plant auf der rund 7,2 Hektar großen Fläche ein Gesundheitszentrum, ein Altenheim und ein Mehrfamilienhaus zu bauen.

Das drei- und viergeschossige Gesundheitszentrum umfasst im Untergeschoss eine Tiefgarage sowie Technik- und Kellerräume. Im Erdgeschoss sind zwei Gewerbeeinheiten mit insgesamt 407 Quadratmeter Fläche vorgesehen, im ersten Obergeschoss zwei Praxen mit der gleichen Fläche – und im zweiten Obergeschoss eine weitere Gewerbefläche mit rund 254 Quadratmetern und zwei Wohneinheiten mit 54 bis 65 Quadratmetern, plus Dachterrasse. Im Dachgeschoss sollen drei weitere Wohneinheiten mit 42 bis 86 Quadratmetern, ebenfalls mit Dachterrasse, entstehen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mehr zum Thema Realschule Krautheim Realschule Krautheim will Zukunftsfähigkeit der Schüler stärken Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fest Krautheimer Frühling: Mit der Sonne kamen die Besucher Mehr erfahren

Neben dem Gebäude des Gesundheitszentrums ist auf dem Baugebiet der Neubau eines drei- bis viergeschossigen Gebäudes – jedoch ohne Unterkellerung – geplant. Im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss wird eine Pflegeeinrichtung mit je drei Gruppen und insgesamt 45 Pflegezimmern, Aufenthaltsräumen, Büros, Personal- und Nebenräumen entstehen, sowie eine Tagespflege, die täglich bis zu zwölf Personen aufnehmen kann. Im zweiten Obergeschoss werden 14 Servicewohnungen gebaut, im Dachgeschoss zwei Penthousewohnungen.

Zum Pflegezentrum wird noch ein weiteres Gebäude, ein dreigeschossiges, unterkellertes Mehrfamilienwohnhaus mit neun Wohneinheiten mit Zwei und Dreizimmer-Wohnungen und einer Fläche von 50 bis 87 Quadratmetern plus Terrasse und Balkon gehören.

Bis zum Baubeginn sind einige ehemalige Gebäude der früheren Gärtnerei Menrath abzubrechen. Ein Teil der Baufläche wurde bereits „baureif“ vorbereitet und die Bäume abgeholzt. Die Baukosten belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro. Derzeit werden die Planungen weiter intensiviert und man hofft, alsbald einen Bauantrag bei der Stadt einreichen zu können. Bürgermeister Andreas Köhler sowie der Gemeinderat nahmen die Ausführungen von Architektin Sinah Kaufmann über das geplante Bauvorhaben wohlwollend zur Kenntnis und freuen sich darüber, dass man mit der Hollerbach-Gruppe einen potenten und sehr erfahrenen Investor gefunden hat, der ein bedeutendes Zukunftsprojekt in der Stadt plant. So kommt – nach mehrjähriger Vorbereitungszeit – Bewegung in das Projekt. F