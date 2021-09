Krautheim: Baggerfahrer fand Bombe bei Straßenaushub

Krautheim. Ein Baggerfahrer entdeckte am Dienstagnachmittag in Krautheim kurz vor 14.30 Uhr beim Straßenaushub in der Uferstraße eine alte Bombe. Der Bereich wurde von der verständigten Polizei weiträumig abgesperrt.

Der herbeigerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst übernahm die Entschärfung. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1