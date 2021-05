Konzertreihe geht weiter

Hohenlohe. Knapp 650 Teilnehmer haben vergangenes Wochenende die ersten drei Onlinekonzerte der digitalen Veranstaltungsreihe „ad HOK“ live verfolgt. Daneben steigen die Abrufzahlen weiter, da die Konzerte weiterhin bei Youtube verfügbar bleiben. In den nächsten Tagen stehen weitere Veranstaltungen des kleinen Online-Festivals an.

Am Freitag, 28. Mai, wird aus dem Blauen Saal in Öhringen Kammermusik mit dem jungen Trio Amabile gestreamt. Hannah Martens (Flöte), Annette Holl (Violine) und Lisa Bühler (Klavier) haben sich dafür Werke von Ibert, Schostakowitsch und Franz Schubert ausgesucht. Zentral steht die „Suite en trio“ für Flöte, Violine und Klavier von Mel Bonis (1858-1937) – wunderbare Kammermusik eines unterschätzten Komponisten. Beginn ist 19 Uhr.

Einen Tag später bieten die Heilbronner Violinistin Amy Lungu und Pianist Christoph Weinhart um 17 Uhr spannende Interpretationen von populären Titeln wie „Eye Of The Tiger“, „Fly Me To The Moon“ oder „Viva La Vida“ von Coldplay: Pop im kammermusikalischen Gewand.

Moni Butz (Gesang) und die Hohenloher Lieblingé betreten am Sonntag, 30. Mai, um 17 Uhr die Online-Bühne des Öhringer Studios von „Smoove Design“ und haben ihre ganz eigenen Versionen von Pop- und Folk-Klassikern aus vier Jahrzehnten dabei.

Die Reihe wurde vom Rotary-Club Künzelsau-Öhringen initiiert und zusammen mit der Kulturstiftung Hohenlohe umgesetzt. Sie soll vor allem die künstlerische Vielfalt der Region unterstreichen und den lokalen Kulturakteuren eine Auftritts- und Präsentationsfläche bieten. Die Übertragungen sind kostenlos. Die QR-Codes der Konzerte finden sich auf der Facebook-Seite der Kulturstiftung Hohenlohe oder auf www.hohenlohekreis.de unter „Aktuelles - Hohenlohe News“.